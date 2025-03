PRF apreende mais de 70 Kg de maconha na Br-101 em Casimiro de Abreu (RJ) Número de apreensões na região aumentou cerca de 28% RJ Record Interior RJ|Do R7 10/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 10/03/2025 - 11h46 ) twitter

Durante uma fiscalização na BR-101, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 74 quilos de maconha, em Casimiro de Abreu (RJ). A operação, que reforça o compromisso da PRF no combate ao crime organizado, resultou na detenção do motorista e apreensão de celular e veículo.

Este evento destaca o aumento das apreensões de drogas na Baixada Litorânea, com um crescimento de 28% em relação ao ano anterior. Dados do Instituto de Segurança Pública indicam um aumento significativo nas apreensões em várias regiões do estado, com a região norte fluminense liderando em ocorrências.