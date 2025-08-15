Logo R7.com
PRF apreendeu cerca de 95 quilos de drogas na BR-101 na última semana

As apreensões destacam a expansão do tráfico de drogas, com cargas saindo do Rio de Janeiro rumo ao Espírito Santo

RJ Record Interior RJ|Do R7

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 95 quilos de drogas na BR-101 em operações recentes. As apreensões destacam a expansão do tráfico de drogas, com cargas saindo do Rio de Janeiro rumo ao Espírito Santo. Especialistas alertam para o aumento do tráfico e a necessidade de ações de inteligência para combater as facções criminosas.

