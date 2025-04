Prioridade é respeitada no segundo dia de atualização de dados do CADÚnico em Campos (RJ) Após confusão no primeiro dia, atendimento prioritário foi organizado para idosos, deficientes e mães com crianças RJ Record Interior RJ|Do R7 03/04/2025 - 20h14 (Atualizado em 03/04/2025 - 20h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O mutirão de recadastramento do CADÚnico em Campos dos Goytacazes (RJ) foi realizado hoje (3), com melhoria no atendimento prioritário para idosos, deficientes e mães com crianças em relação ao primeiro dia. Após dificuldades iniciais, o processo foi organizado com distribuição de senhas e triagem em local coberto.

O evento visa atualizar dados de beneficiários de programas sociais e aliviar a demanda nos CRAS; a expectativa é atender até 800 pessoas por dia. A Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social orienta sobre o procedimento para novos pedidos de benefícios e a importância do cadastro para acesso a direitos sociais.