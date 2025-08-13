Procon interdita empresa de viagens por prejuízos a consumidores Agência em Macaé (RJ) tem 20 dias para se defender ou ressarcir os valores RJ Record Interior RJ|Do R7 13/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Defesa do Consumidor de Macaé (RJ) interditou uma agência de viagens após prejuízos a mais de 40 consumidores, totalizando quase 100 mil reais. A ação do Procon visa proteger os clientes lesados por pacotes não cumpridos. A empresa tem 20 dias para se defender ou ressarcir os valores, sob risco de ação coletiva e suspensão do cadastro no Ministério do Turismo.