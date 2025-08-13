Logo R7.com
Procon interdita empresa de viagens por prejuízos a consumidores

Agência em Macaé (RJ) tem 20 dias para se defender ou ressarcir os valores

RJ Record Interior RJ|Do R7

A Secretaria de Defesa do Consumidor de Macaé (RJ) interditou uma agência de viagens após prejuízos a mais de 40 consumidores, totalizando quase 100 mil reais. A ação do Procon visa proteger os clientes lesados por pacotes não cumpridos. A empresa tem 20 dias para se defender ou ressarcir os valores, sob risco de ação coletiva e suspensão do cadastro no Ministério do Turismo.

