Procon interdita empresa de viagens por prejuízos a consumidores
Agência em Macaé (RJ) tem 20 dias para se defender ou ressarcir os valores
A Secretaria de Defesa do Consumidor de Macaé (RJ) interditou uma agência de viagens após prejuízos a mais de 40 consumidores, totalizando quase 100 mil reais. A ação do Procon visa proteger os clientes lesados por pacotes não cumpridos. A empresa tem 20 dias para se defender ou ressarcir os valores, sob risco de ação coletiva e suspensão do cadastro no Ministério do Turismo.