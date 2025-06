Produção pesqueira em Macaé (RJ) é afetada pelas baixas temperaturas O mercado de peixes também sente o impacto, com vendas reduzidas e preços mais baixos RJ Record Interior RJ|Do R7 17/06/2025 - 19h58 (Atualizado em 17/06/2025 - 19h58 ) twitter

A pesca em Macaé (RJ) enfrenta desafios devido às baixas temperaturas, afetando a produção e a economia local. Pescadores relatam dificuldades com o mar revolto e a redução do metabolismo dos peixes, resultando em uma queda de 50% na produção. O mercado de peixes também sente o impacto, com vendas reduzidas e preços mais baixos.