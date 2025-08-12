Logo R7.com
Produtores rurais discutem veto presidencial da Lei do Semiárido

A decisão gerou críticas de associações agrícolas e políticos locais

RJ Record Interior RJ|Do R7

O presidente Lula vetou a lei que incluiria 22 municípios do norte e noroeste do Rio de Janeiro no mapa do semiárido, negando incentivos a produtores rurais afetados pela seca. A decisão gerou críticas de associações agrícolas e políticos locais, que argumentam que a medida ajudaria a mitigar perdas. Especialistas divergem sobre a classificação climática da região.

