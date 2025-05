Professores realizam protesto e estão em estado de greve em Carapebus (RJ) A gestão municipal ainda não se posicionou sobre o cumprimento das exigências legais RJ Record Interior RJ|Do R7 13/05/2025 - 19h44 (Atualizado em 13/05/2025 - 19h44 ) twitter

Os professores da rede municipal de Carapebus permanecem em estado de greve devido à falta de reajuste do piso salarial, anunciado pelo Governo Federal em janeiro. Apesar de três anos de negociações, a Prefeitura ainda não definiu uma data para o pagamento do piso nacional, que em 2025 é de R$ 3.040, enquanto os educadores recebem apenas R$ 1.900. A situação gerou mobilizações na cidade e denúncias de que a prefeitura não dialoga com o sindicato desde 2022. A gestão municipal ainda não se posicionou sobre o cumprimento das exigências legais, deixando a categoria em preparação para uma possível greve geral.