Programa Campos Leite fortalece a produção no interior do Rio de Janeiro Iniciativa promove sustentabilidade e desenvolvimento econômico no setor leiteiro RJ Record Interior RJ|Do R7 16/07/2025 - 16h16 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h16 )

O programa Campos Leite impulsiona a produção de leite no Rio de Janeiro, com destaque para Campos dos Goytacazes (RJ). Com assistência técnica, infraestrutura e genética aprimorada, a produtividade nas fazendas cresceu mais de 700%. A iniciativa, que já atendeu 120 produtores, promove sustentabilidade e desenvolvimento econômico, fortalecendo a cadeia produtiva do leite na região.