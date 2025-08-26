Programa DETRAN Presente no RJ facilita acesso a emissão de documentos oficiais Com mutirões em várias cidades, o programa já atendeu mais de 5.600 pessoas RJ Record Interior RJ|Do R7 26/08/2025 - 19h21 (Atualizado em 26/08/2025 - 19h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O programa DETRAN Presente no Rio de Janeiro facilita a emissão da nova carteira de identidade nacional, essencial para acessar serviços e empregos a partir de 2032. Com mutirões em várias cidades, o programa já atendeu mais de 5.600 pessoas, reduzindo a espera por documentos. Investimentos em equipamentos e treinamento de colaboradores visam zerar a demanda reprimida até o início do próximo ano.