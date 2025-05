Proibição de celulares nas escolas melhora desempenho dos estudantes Especialistas e pais apoiam a iniciativa, destacando a importância da interação social e do foco nas atividades escolares RJ Record Interior RJ|Do R7 30/05/2025 - 20h30 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A proibição do uso de celulares em escolas, vigente desde o início do ano de 2025, tem mostrado resultados positivos no desempenho dos alunos. A medida, que é uma lei federal, visa aumentar a concentração e o engajamento dos estudantes. Em substituição, tecnologias como óculos de realidade virtual e aulas gamificadas são utilizadas para tornar o aprendizado mais dinâmico.