Projeto Caminhos de Barro da UENF completa 25 anos de arte em cerâmica Com 20 integrantes, o projeto oferece oficinas e exposições, destacando a importância econômica, cultural e social do artesanato RJ Record Interior RJ|Do R7 16/05/2025 - 20h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 20h24 )

Descubra o projeto Caminhos de Barro, uma iniciativa da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) que celebra 25 anos de arte em cerâmica. O projeto, localizado em Campos dos Goytacazes (RJ), é um espaço de ensino e difusão da arte cerâmica, envolvendo artesãos locais e promovendo a cultura do barro. Participe do segundo simpósio do projeto, de 28 de maio a 1º de junho, no Centro de Convenções da UENF, e explore o potencial transformador da cerâmica.