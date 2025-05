Radares eletrônicos instalados em rodovias estaduais estão desativados Falta dos radares tem gerado preocupação entre motoristas devido ao risco de acidentes RJ Record Interior RJ|Do R7 21/05/2025 - 19h33 (Atualizado em 21/05/2025 - 19h57 ) twitter

Na região dos Lagos e no norte do estado do Rio de Janeiro, a falta de radares nas rodovias RJ-102, 140, 106, 124 e 216 tem gerado preocupação entre motoristas devido ao risco de acidentes. O Departamento de Estradas e Rodagem informou que está em curso um processo de licitação para a instalação de novos equipamentos. Enquanto isso, a sinalização será mantida para alertar sobre os limites de velocidade.