Recém-nascido engasgado é salvo pelo Corpo de Bombeiros em Cabo Frio (RJ) Os pais, desesperados, buscaram ajuda no quartel dos bombeiros, onde o soldado Cunha realizou a manobra de desengasgo com sucesso RJ Record Interior RJ|Do R7 04/08/2025 - 21h10 (Atualizado em 04/08/2025 - 21h10 )

Um bebê de seis dias foi salvo por bombeiros em Cabo Frio (RJ) após engasgar durante a amamentação. Os pais, desesperados, buscaram ajuda no quartel dos bombeiros, onde o soldado Cunha realizou a manobra de desengasgo com sucesso. O procedimento rápido evitou complicações graves. A importância do conhecimento em primeiros socorros foi destacada, e o bebê foi liberado após avaliação médica.