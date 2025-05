Resgate de jacaré e baleia na Região dos Lagos: ação ambiental em destaque As equipes ambientais, incluindo o Instituto Chico Mendes e o Grupamento Operacional Ambiental, atuaram para garantir a segurança dos animais RJ Record Interior RJ|Do R7 19/05/2025 - 20h03 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h03 ) twitter

Na região dos Lagos do Rio de Janeiro, um jacaré de quase 20 quilos foi resgatado em Saquarema, enquanto uma baleia da espécie Fin foi avistada em Arraial do Cabo com detritos de pesca presos ao corpo. As equipes ambientais, incluindo o Instituto Chico Mendes e o Grupamento Operacional Ambiental, atuaram para garantir a segurança dos animais e do habitat. A situação da baleia, envolta em redes, destaca a preocupação com o descarte irregular de materiais nos oceanos. Apesar do incidente, a baleia não apresentou ferimentos.