Ressaca do mar: fenômeno preocupa autoridades e moradores
A Defesa Civil alerta para os riscos e reforça a importância de seguir orientações de segurança
As ressacas no litoral fluminense voltam a preocupar autoridades e moradores. Em São João da Barra (RJ), uma família foi retirada de casa devido à força do mar. Em Campos, a ressaca interditou vias e causou erosão. A Defesa Civil alerta para os riscos e reforça a importância de seguir orientações de segurança, especialmente durante o outono e inverno, quando o fenômeno é mais frequente.