Ressaca do mar: fenômeno preocupa autoridades e moradores A Defesa Civil alerta para os riscos e reforça a importância de seguir orientações de segurança RJ Record Interior RJ|Do R7 08/08/2025 - 19h34 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h34 )

As ressacas no litoral fluminense voltam a preocupar autoridades e moradores. Em São João da Barra (RJ), uma família foi retirada de casa devido à força do mar. Em Campos, a ressaca interditou vias e causou erosão. A Defesa Civil alerta para os riscos e reforça a importância de seguir orientações de segurança, especialmente durante o outono e inverno, quando o fenômeno é mais frequente.