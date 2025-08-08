Logo R7.com
Ressaca do mar: fenômeno preocupa autoridades e moradores

A Defesa Civil alerta para os riscos e reforça a importância de seguir orientações de segurança

RJ Record Interior RJ|Do R7

As ressacas no litoral fluminense voltam a preocupar autoridades e moradores. Em São João da Barra (RJ), uma família foi retirada de casa devido à força do mar. Em Campos, a ressaca interditou vias e causou erosão. A Defesa Civil alerta para os riscos e reforça a importância de seguir orientações de segurança, especialmente durante o outono e inverno, quando o fenômeno é mais frequente.

