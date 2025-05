Ressaca do mar provoca erosão que afeta avenida em bairro de Macaé (RJ) Especialistas sugerem medidas estruturais e não emergenciais para conter o avanço do mar RJ Record Interior RJ|Do R7 26/05/2025 - 20h19 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h19 ) twitter

A Avenida Atlântica, no bairro Lagomar, em Macaé (RJ), enfrenta erosão severa devido à ressaca do mar, ameaçando a via e isolando moradores. Trechos críticos entre as ruas W26 e W28 sofrem com alagamentos, dificultando o tráfego e serviços públicos. Especialistas sugerem medidas estruturais e não emergenciais para conter o avanço do mar, enquanto moradores clamam por ações urgentes das autoridades.