Ressaca no litoral do RJ assusta moradores de Rio das Ostras Na Praia do Abricó, as ondas atingiram a Avenida Oceânica, expondo raízes e agravando a erosão costeira

RJ Record Interior RJ|Do R7 30/07/2025 - 19h56

