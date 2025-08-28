Retirada de casuarinas da Praia do Pecado, em Macaé (RJ), causa polêmica As árvores, presentes há mais de 45 anos, são vistas como essenciais para a sombra e habitat de aves RJ Record Interior RJ|Do R7 28/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h18 ) twitter

A retirada das casuarinas da Praia do Pecado, em Macaé (RJ), gera controvérsia entre moradores e prefeitura. As árvores, presentes há mais de 45 anos, são vistas como essenciais para a sombra e habitat de aves. No entanto, a Secretaria de Meio Ambiente aponta que são espécies invasoras que desequilibram o ecossistema local. Uma audiência pública discutirá o futuro das árvores.