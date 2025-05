Reunião entre permissionários e a prefeitura de Campos (RJ) debate situação do transporte Foram discutidos temas como o retroativo do óleo diesel, a entrega do terminal de integração e as condições das estradas RJ Record Interior RJ|Do R7 07/05/2025 - 19h33 (Atualizado em 07/05/2025 - 19h33 ) twitter

A reunião entre a prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) e os permissionários do transporte público abordou questões cruciais para a melhoria do sistema na região. Foram discutidos temas como o retroativo do óleo diesel, a entrega do terminal de integração e as condições das estradas.

A prefeitura reafirmou seu compromisso com o diálogo para resolver os problemas enfrentados. A importância do transporte alternativo, como as vans, foi destacada como essencial para o funcionamento do transporte público local.