Revoltados com buracos, moradores interditam estrada em Campos dos Goytacazes (RJ) Os manifestantes exigem uma solução definitiva, não apenas remendos RJ Record Interior RJ|Do R7 19/05/2025 - 20h07 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h07 )

Moradores de Campo Novo, em Campos dos Goytacazes (RJ), bloquearam uma estrada em protesto contra as péssimas condições da via, cheia de buracos. A última grande obra foi em 1992, e a população sofre com acidentes e danos materiais. Andreia, uma das vítimas, fraturou o joelho ao cair de moto. Os manifestantes exigem uma solução definitiva, não apenas remendos. A prefeitura afirma estar levantando locais para reparos urgentes. A população alerta que, sem ações concretas, novos protestos ocorrerão.