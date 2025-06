Sabão em pó falsificado é apreendido em supermercado de Macaé (RJ) Produtos de distribuidoras não oficiais foram retirados das prateleiras RJ Record Interior RJ|Do R7 06/06/2025 - 20h31 (Atualizado em 06/06/2025 - 20h31 ) twitter

Uma operação conjunta do Procon de Macaé e da Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor, com apoio da Polícia Militar, revelou a venda de sabão em pó falsificado em supermercados. Produtos de distribuidoras não oficiais foram retirados das prateleiras e encaminhados à perícia. Estabelecimentos flagrados enfrentam sanções e multas por oferecerem produtos a preços reduzidos.