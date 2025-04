Saiba a importância do teste do pezinho para a saúde infantil O teste é a primeira e grande estratégia de prevenção de doenças em crianças RJ Record Interior RJ|Do R7 25/04/2025 - 20h01 (Atualizado em 25/04/2025 - 20h01 ) twitter

A reportagem destaca a relevância do teste do pezinho, um exame simples mas crucial para detectar doenças graves em recém-nascidos, como fibrose cística. Realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida, o exame é obrigatório e oferecido pelo SUS.

Além do teste do pezinho, outros exames como o da orelhinha, linguinha e olhinho são essenciais para identificar problemas auditivos, visuais e cardíacos precocemente. A pediatra Renata Castro enfatiza a importância do acompanhamento médico desde os primeiros dias de vida para garantir o desenvolvimento saudável do bebê, abordando aspectos como a vacinação, alimentação e vínculos familiares.