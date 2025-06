Saiba as oportunidades de emprego e cursos gratuitos no Rio de Janeiro Inscreva-se nos sites oficiais para mais detalhes RJ Record Interior RJ|Do R7 05/06/2025 - 19h39 (Atualizado em 05/06/2025 - 19h39 ) twitter

A região do RJ oferece diversas oportunidades de qualificação e emprego. Em Campos, a UENF encerra inscrições para concurso público em 10 de junho, com salários de até R$ 3.938. Em Rio das Ostras, há 36 vagas para cursos gratuitos de informática. O TCU e a Polícia Federal também abriram concursos com salários atrativos.