Segunda audiência do caso da morte de subsíndico foi nesta tarde em fórum de Campos (RJ) A defesa busca provar a insanidade mental do acusado RJ Record Interior RJ|Do R7 10/06/2025 - 19h19 (Atualizado em 10/06/2025 - 19h19 )

A segunda audiência do caso envolvendo a morte do subsíndico Vinicius da Silva Azevedo trouxe depoimentos cruciais, incluindo de um policial e um morador do condomínio. A defesa busca provar a insanidade mental do acusado, com exame marcado para 16 de julho. O resultado pode influenciar se o caso irá a júri popular. A acusação mantém que o réu estava consciente de seus atos.