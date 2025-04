Segurança é reforçada nas ruas e estradas durante o feriado prolongado Operação terá a presença de 2 mil militares no Rio de Janeiro RJ Record Interior RJ|Do R7 17/04/2025 - 19h30 (Atualizado em 17/04/2025 - 19h30 ) twitter

Durante o feriado prolongado, enquanto muitos aproveitam para descansar, as equipes de segurança estão em alerta máximo para garantir a segurança nas estradas. Com 240 câmeras de monitoramento em Campos, o Centro de Controle Operacional trabalha em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e outras forças de segurança para monitorar o tráfego e prevenir acidentes.

A operação inclui restrições para veículos pesados em horários de pico e a presença de 2000 militares nas rodovias do Rio de Janeiro. A concessionária recomenda revisões nos veículos e atenção à sinalização para uma viagem segura. O fluxo de veículos é intenso, especialmente nas BR-101 e BR-356, com estimativas de mais de um milhão de veículos durante o feriado.