Segurança no Carnaval: forças de segurança de Campos organizam operações integradas Ações integradas começam na sexta-feira (28) e seguem até a quarta-feira de cinzas (5) para a proteção da população RJ Record Interior RJ|Do R7 26/02/2025 - 14h17 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As forças de segurança de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, revelaram as estratégias para garantir a segurança da comunidade durante o carnaval.

Ações e operações integradas começam na sexta-feira (28) e seguem até a quarta-feira de cinzas (5), buscando assegurar tranquilidade durante a folia.