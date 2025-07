Simone Mendes é atração do último dia da Expo Macaé O evento, considerado a maior festa agropecuária do interior do Rio, contou com diversas atrações nacionais e locais RJ Record Interior RJ|Do R7 29/07/2025 - 19h09 (Atualizado em 29/07/2025 - 19h09 ) twitter

A Expo Macaé 2025 chega ao fim com recorde de público, atraindo mais de 300 mil pessoas ao longo de seis dias. O evento, considerado a maior festa agropecuária do interior do Rio, contou com diversas atrações nacionais e locais. No último dia, a cantora Simone Mendes se apresenta para encerrar as festividades, que coincidem com o aniversário da cidade.