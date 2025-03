Suspeito de estuprar amiga no Pará é preso na baixada litorânea do RJ Depois de cometer o crime, ele fugiu e tentou se esconder em diversas cidades do país, sendo a última Rio das Ostras RJ Record Interior RJ|Do R7 19/03/2025 - 09h09 (Atualizado em 19/03/2025 - 09h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após dois anos de investigação, a Polícia Civil prendeu um homem acusado de estupro, em Rio das Ostras (RJ).

O crime aconteceu em 2023, no Pará, contra uma própria amiga do suspeito. Depois de cometer o crime, ele fugiu e tentou se esconder em diversas cidades do país, sendo a última na baixada litorânea do RJ.

Os policiais efetuaram a prisão enquanto o homem andava de bicicleta pelo bairro Jardim Campomar.