Suspeito de tráfico foi preso enquanto curtia o dia de sol na praia do Peró, em Cabo Frio Imagens de drone auxiliaram na prisão do homem RJ Record Interior RJ|Do R7 07/03/2025 - 13h25 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h25 )

Um homem, apontado como chefe do tráfico de drogas de uma comunidade no Rio de Janeiro, foi preso hoje na praia do Peró, em Cabo Frio (RJ). Imagens de drone ajudaram a polícia civil a fazer a prisão. O homem tomava banho tranquilamente na praia, no momento, em que foi abordado pela polícia.