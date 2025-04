Treinamento especializado prepara agentes para abordagem a ônibus de turismo em Arraial do Cabo (RJ) Capacitação na baixa temporada visa garantir segurança durante o período de alta, com técnicas de abordagem eficientes e respeitosas RJ Record Interior RJ|Do R7 11/04/2025 - 22h05 (Atualizado em 11/04/2025 - 22h05 ) twitter

Agentes da Guarda Civil de Arraial do Cabo (RJ) participaram de um treinamento especializado para abordagem a ônibus de turismo, realizado na sede da Guarda Municipal. A capacitação incluiu técnicas para identificação de pessoas com mandados de prisão, porte de armas e drogas, sempre com abordagens respeitosas.

A iniciativa, que contou com a participação de agentes da ROMU e do GOC, além de cães farejadores, foi realizada na baixa temporada para preparar as equipes para o aumento do fluxo turístico na região dos Lagos.