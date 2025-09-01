Três acidentes no noroeste fluminense deixam vítimas e alerta para chuvas na região As causas estão sob investigação RJ Record Interior RJ|Do R7 01/09/2025 - 18h55 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três acidentes graves ocorreram no noroeste fluminense, destacando-se um impacto violento de carro em porteira na zona rural de Itaocara, deixando um jovem em estado grave. Outro acidente fatal envolveu um jovem de 23 anos em colisão com caminhão na RJ-116. Um terceiro acidente em Italva, com pista molhada, resultou em capotamento. As causas estão sob investigação, reforçando a necessidade de atenção redobrada nas estradas durante o período chuvoso.