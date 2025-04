Veículo em alta velocidade perde o controle e causa acidente em Campos (RJ) Testemunhas descreveram a cena como chocante RJ Record Interior RJ|Do R7 01/04/2025 - 09h45 (Atualizado em 01/04/2025 - 09h45 ) twitter

Um acidente assustador no Parque Lebret, em Campos (RJ), envolveu quatro veículos e deixou quatro pessoas feridas. Câmeras de segurança capturaram o momento em que um carro em alta velocidade perdeu o controle, atingindo outros que estavam estacionados e pedestres que saíam de um culto.

Testemunhas descreveram a cena como chocante, com feridos sendo socorridos no local. Apesar da gravidade, todas as vítimas já receberam alta. A polícia investiga o excesso de velocidade como causa provável do acidente.