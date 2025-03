Violência doméstica contra crianças e adolescentes deve ser denunciada Dados do Instituto de Segurança Pública indicam que quase cinco mil casos de violência contra menores foram registrados em 2023 RJ Record Interior RJ|Do R7 21/03/2025 - 12h58 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h58 ) twitter

O caso alarmante de violência doméstica em Rio das Ostras (RJ), em que um homem bateu nos próprios filhos com um fio de cobre, destaca a crescente preocupação com a segurança de crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro.

Dados do Instituto de Segurança Pública indicam que quase cinco mil casos de violência contra menores foram registrados em 2023. A maioria das vítimas tinha entre 12 e 17 anos, com meninas representando 56% dos casos.

Especialistas enfatizam que a violência, além de ilegal, não educa e pode causar traumas duradouros. A sociedade também é incentivada a denunciar agressões contra crianças e adolescentes.