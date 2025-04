Curso gratuito de Libras impulsiona inclusão e atrai profissionais de diversas áreas Iniciativa fortalece a comunicação com surdos e destaca importância da acessibilidade no Brasil Tudo a Ver Interior RJ|Do R7 14/04/2025 - 11h14 (Atualizado em 14/04/2025 - 11h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é reconhecida oficialmente desde 2002 como meio de comunicação da comunidade surda no Brasil. Fundamental para a inclusão social, permite a interação entre surdos e ouvintes de forma eficaz.

O curso gratuito ‘Passo a Passo Libras’ tem atraído profissionais de áreas como psicologia e serviços públicos, ampliando a acessibilidade comunicacional.

A difusão do ensino de Libras tem impacto direto na vida de alunos, famílias e no ambiente profissional, reforçando a importância de integrar essa linguagem no dia a dia.