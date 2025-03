Psicóloga destaca os desafios das mulheres nos dias atuais Conversa aborda questões acerca das dificuldades femininas na sociedade atual Tudo a Ver Interior RJ|Do R7 10/03/2025 - 12h07 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h07 ) twitter

Neste Dia Internacional da Mulher, discutimos as vitórias e desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade moderna. Feliciana Faria, psicóloga, aborda questões como a sobrecarga mental, desigualdade de gênero e a busca por equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

A conversa destaca a importância do autocuidado e da sororidade, além de refletir sobre a pressão estética e a necessidade de desacelerar para preservar a saúde mental. Feliciana enfatiza a relevância da terapia e do apoio mútuo entre mulheres para enfrentar as cobranças sociais e alcançar uma vida plena e saudável.