Tudo a Ver - Maio Amarelo Neste episódio, o programa abordou sobre a importância da prevenção de acidentes de trânsito Tudo a Ver Interior RJ|Do R7 19/05/2025 - 16h16

Aproveitando a campanha do Maio Amarelo, o Tudo a Ver abordou sobre a importância da prevenção de acidentes de trânsito, com a instrutora de trânsito, Cinthia Neto e com o ortopedista, Dr. Jamil Queiroz. Educar para prevenir para prevenir acidentes de trânsito.