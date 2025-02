Verão exige cuidados especiais com os pets A veterinária Aline Curcio deu as dicas no Tudo a Ver do último sábado (15) Tudo a Ver Interior RJ|Do R7 17/02/2025 - 13h08 (Atualizado em 17/02/2025 - 13h08 ) twitter

As fortes ondas de calor, principalmente na estação mais quente do ano, podem prejudicar a vida dos animais de estimação.

Por isso, a médica veterinária Aline Curcio falou no Tudo a Ver sobre um cuidado importante: passear com os bichinhos nos horários mais frescos do dia. Outra dica é testar a temperatura do asfalto antes de sair com ele, para evitar queimaduras nas patas.