Irmãos que mantinham corpo do pai em estado de ‘esqueletização’ em casa são presos no Rio A polícia começou a investigar o caso depois que vizinhos notaram o sumiço do idoso Rio de Janeiro|Do R7 21/05/2025 - 15h42 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cadáver estava há pelo menos seis na residência RECORD

Os irmãos encontrados com o corpo do pai em estado de “esqueletização” — estágio final de decomposição — foram presos por ocultação de cadáver na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (21).

De acordo com as investigações, os dois mantiveram os restos mortais por ao menos seis meses no interior da residência.

A polícia começou a apurar o caso depois que vizinhos notaram o sumiço do idoso.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nesta tarde, os agentes estiveram na residência para fazer buscas e encontraram o cadáver do senhor Dário, de 88 anos.

‌



As investigações continuam para apurar as causas da morte do idoso e as condições psicológicas dos presos.

A polícia suspeita que os filhos tenham mantido o corpo do pai oculto para continuar recebendo benefícios financeiros da vítima.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp