Jovem morre após ser baleado durante operação do Bope no morro Santo Amaro, no Rio Herus Guimarães Mendes, de 24 anos, participava de festa junina durante madrugada; outras cinco pessoas ficaram feridas Rio de Janeiro|Do R7 07/06/2025 - 10h29 (Atualizado em 07/06/2025 - 11h21 )

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas durante uma operação do Bope na comunidade do Santo Amaro, no Catete, zona sul do Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira (6).

Herus Guimarães Mendes, de 24 anos, faleceu após ser baleado na troca de tiros entre agentes de segurança e traficantes. O jovem chegou a ser levado para o Hospital Glória D’Or, mas não resistiu. Herus deixa um filho de 2 anos.

As outras pessoas feridas foram levadas para o Hospital Souza Aguiar, no Centro. Uma dessas vítimas foi identificada como Emanuel da Silva Félix, de 15 anos.

Segundo a direção do hospital, o adolescente e outros três estão em estado estável, enquanto outra vítima está em estado grave.

Uma festa junina acontecia na comunidade, com diversas quadrilhas se apresentando. Uma delas possuia cerca de 60 integrantes. Em sua maioria, os participantes eram crianças e adolescentes.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o tiroteio começa e as pessoas correm desesperadas tentando se abrigar.

