Justiça condena homem que sequestrou ônibus, fez passageiros reféns e baleou duas vítimas em rodoviária do Rio Paulo Sérgio de Lima recebeu uma pena de 25 anos e três meses em regime fechado Rio de Janeiro|Do R7 30/07/2025 - 17h32 (Atualizado em 30/07/2025 - 17h33 )

O crime aconteceu em março de 2024 Reprodução/ PM

A Justiça condenou, nesta terça-feira (29), o homem que sequestrou um ônibus, fez passageiros reféns e baleou duas vítimas na rodoviária do Rio de Janeiro. O crime aconteceu em março de 2024.

Paulo Sérgio de Lima, conhecido como “Paulinho”, recebeu uma pena de 25 anos e três meses em regime fechado por tentativa de homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o réu atirou contra duas pessoas que acreditava ser policiais à paisana para prendê-lo. Na sequência, o homem impediu a saída de 15 pessoas do coletivo, incluindo uma criança de dois anos. Durante o sequestro, ele ainda usou uma das vítimas como “escudo humano”.

Na decisão, o juízo considerou que o acusado não demonstrou sentimento de empatia com as vítimas: “Em plenário, hoje, o acusado, em sua autodefesa, chegou a dizer que gostaria de ser diretor de filme, a indicar que tirou felicidade e gozo pela situação de palco que vivenciou com a sua dramática colocação das vítimas sob seu comando”.

