Justiça converte para preventiva prisão de homem que feriu 3 pessoas em briga de família Paulo César de Andrade Guedes passou por uma audiência de custódia na última terça-feira (22) Rio de Janeiro|Do R7 24/04/2025 - 18h21 (Atualizado em 24/04/2025 - 18h21 )

Homem foi detido após disparos Reprodução/Record Rio

A Justiça converteu para preventiva a prisão em flagrante do homem que feriu três pessoas durante uma briga de família em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Paulo César de Andrade Guedes passou por uma audiência de custódia na última terça-feira (22). Na decisão, o juiz considerou a gravidade do caso e o risco de uma ação reiterada.

Na noite do último domingo (20), Paulo César foi detido pela polícia após fazer disparos na rua João Luso. A mãe dele, uma jovem de 23 anos e o namorado da jovem ficaram feridos.

De acordo com uma das vítimas, o suspeito já foi casado com uma tia dela, e o crime aconteceu após o homem desconfiar que estava sendo filmado.

