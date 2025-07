Justiça suspende obrigatoriedade do Jaé para idosos no transporte público do Rio Decisão valerá até que todos os cartões sejam entregues para pessoas acima de 65 anos Rio de Janeiro|Do R7 09/07/2025 - 19h52 (Atualizado em 09/07/2025 - 19h52 ) twitter

Sistema de bilhetagem se tornou obrigatório para uso de gratuidades desde o último dia 5 Reprodução/Record Rio

A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu na tarde desta quarta-feira (9) a obrigatoriedade do uso do cartão Jaé para o embarque de idosos no transporte público municipal.

A decisão valerá até que todos os cartões sejam entregues para pessoas acima de 65 anos. Em último caso, o usuário deverá ter a gratuidade assegurada por meio do RioCard.

A ação foi movida pelo MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro), por meio da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva, após denúncias.

De acordo com a promotoria, apenas 356.551 cartões do Jaé gratuidade foram entregues até 2 de julho. O número representa pouco mais de 28% do total da população idosa no município, segundo o Censo de 2022.

‌



Desde o último dia 5, o novo sistema de bilhetagem eletrônica passou a operar com exclusividade para gratuidades nos ônibus municipais e nas vans, além do BRT e VLT.

