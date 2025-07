Justiça torna Oruam réu por tentativa de homicídio após ataque a policiais durante operação em sua casa A juíza Tula Correa de Mello, do III Tribunal do Júri da Capital, aceitou a denúncia e decretou a prisão preventiva do cantor Rio de Janeiro|Do R7 30/07/2025 - 09h31 (Atualizado em 30/07/2025 - 09h31 ) twitter

Oruam se torna réu por tentativa de homicídio contra policiais civis Reprodução / RECORD

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o cantor Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, por tentativa de homicídio qualificado contra dois agentes da Polícia Civil.

A confusão ocorreu na madrugada de 22 de julho, durante uma operação na casa de Oruam, uma mansão no Joá, zona oeste do Rio, para apreender um adolescente suspeito de tráfico.

Após a apreensão do menor, o cantor e alguns amigos teriam lançado pedras e objetos da sacada contra os policiais, que precisaram se proteger na viatura. Segundo o MP, além da agressão física, Oruam incitou a violência nas redes sociais e desafiou a presença da polícia no Complexo da Penha.

O rapper se entregou à polícia no dia seguinte da confusão, após a Justiça do Rio emitir um mandado de prisão preventiva contra o cantor. A Promotoria afirma que os atos foram motivados por razões torpes, com meio cruel e contra agentes públicos, podendo ser enquadrados na Lei dos Crimes Hediondos.

‌



O rapper, que é filho do traficante Macinho VP, responde por sete crimes além da tentativa de homicídio: tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, desacato, dano qualificado, ameaça e lesão corporal.

A defesa do cantor contesta a acusação de tentativa de homicídio e afirma que ele não atentou contra a vida de ninguém. Segundo nota, causa perplexidade a abertura de um inquérito sobre fatos já apurados em outro flagrante, cujo laudo apontou que a lesão sofrida pelo policial não representou risco de vida.

‌



A assessoria de imprensa do artista alegou que Oruam agiu “em momento de extremo desespero e legítima defesa”, jogando pedras nos mais de 20 carros descaracterizados que estavam na porta de sua casa após, segundo ele, ter sido ameaçado de morte com armas de fogo e agredido fisicamente, sem apresentar resistência.

A defesa também acusa a ação policial de diversas ilegalidades, como a ausência de mandado judicial válido, uso de veículos descaracterizados e realização da operação fora do horário permitido. Oruam já está preso preventivamente em Bangu 3.

