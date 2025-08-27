Líder comunitário é morto a tiros no Antares, zona oeste do Rio Segundo testemunhas, a vítima foi atacada com ao menos oito disparos por uma dupla em uma moto Rio de Janeiro|Do R7 27/08/2025 - 16h14 (Atualizado em 27/08/2025 - 16h15 ) twitter

Ataque ocorreu na região de Antares RECORD

Um homem conhecido como Marquinhos de Antares foi morto a tiros na comunidade de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (27).

De acordo com a apuração da RECORD, Marcos Torres Leite é ex-presidente da Associação de Moradores do Antares.

Segundo testemunhas, a vítima foi atacada com ao menos oito disparos por uma dupla em uma moto.

Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Pedro II, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos.

‌



O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz). No entanto, o crime será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

