Líder comunitário é morto a tiros no Antares, zona oeste do Rio
Segundo testemunhas, a vítima foi atacada com ao menos oito disparos por uma dupla em uma moto
Um homem conhecido como Marquinhos de Antares foi morto a tiros na comunidade de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (27).
De acordo com a apuração da RECORD, Marcos Torres Leite é ex-presidente da Associação de Moradores do Antares.
Segundo testemunhas, a vítima foi atacada com ao menos oito disparos por uma dupla em uma moto.
Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Pedro II, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz). No entanto, o crime será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.
