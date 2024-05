Linha Vermelha é liberada após ficar uma hora interditada devido a protesto de moradores

Rio de Janeiro |Do R7

Trânsito na via é intenso (Reprodução/Centro de Operações Rio)

A linha Vermelha foi liberada após ficar uma hora interditada nos dois sentidos, na altura de Duque de Caxias, na tarde desta quarta-feira (15). Moradores da comunidade do Parque das Missões, que fica às margens da pista, fizeram um protesto após uma operação do 15º BPM (Caxias).

De acordo com o COR (Centro de Operações Rio), as faixas do sentido centro foram liberadas por volta das 17h. Já para a Baixada, o fluxo foi normalizado às 17h30. Devido ao trânsito intenso, a avenida Brasil é a rota alternativa para os motoristas.

Em imagens, é possível ver que manifestantes atearam fogo em pneus. Um ônibus da Transportes Santo Antônio, que faz a linha 415T (Caxias x Barra da Tijuca), chegou a ser atravessado na via expressa. Segundo a empresa, os coletivos desviam o trajeto pela Avenida Brasil.

Em nota, a Polícia Militar informou que um fuzil foi apreendido durante uma operação na comunidade. O patrulhamento foi reforçado na região.

