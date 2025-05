Mãe é presa por abandonar bebê que morreu com suspeita de maus-tratos no Rio De acordo com a polícia, a mulher apresentou diversas versões sobre o que havia acontecido com o menino Rio de Janeiro|Do R7, com RECORD 16/05/2025 - 13h36 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h38 ) twitter

Causa da morte do bebê ainda não foi definida RECORD

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil por abandonar um bebê de 1 ano e 8 meses que morreu com suspeita de maus-tratos no Rio de Janeiro.

No último dia 12, a mãe pediu socorro aos familiares do pai do menino e levou Luis Guilherme à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Del Castilho, na zona norte, enrolado em um cobertor.

Os médicos tentaram manobras ressuscitação, mas a criança já estava sem vida. Os profissionais de saúde acionaram a polícia.

De acordo com a delegada Karla Ribeiro, a mãe apresentou diversas versões sobre o que havia acontecido com o menino.

Inicialmente, ela disse que saiu para comprar pão e, quando retornou, a criança estava caída e esmagada embaixo de um fogão.

Na delegacia, ela contou que havia deixado os filhos sozinhos para procurar uma amiga desaparecida.

A delegada também ouviu os profissionais da saúde, que afirmaram que as lesões no corpo da vítima não eram compatíveis com o suposto acidente doméstico.

Outra testemunha ligada à família paterna da criança relatou que mãe tinha o hábito de deixar os filhos sozinhos para ir a bailes.

Até o momento, a necropsia não definiu a causa da morte de Luis Guilherme. A polícia solicitou exames complementares, inclusive toxicológico.

Nesta fase da investigação, a delegada decidiu prender a mãe por abandono de incapaz com resultado morte.

Além disso, Karla Ribeirou acionou o Conselho Tutelar para acompanhar o irmão gêmeo da criança, que está sob os cuidados de parentes do pai.

