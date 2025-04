Mãe é presa por espancar e torturar filhos com ferro de passar na Baixada Fluminense A mulher foi condenada a 8 anos de prisão pelos crimes praticados contra as crianças em 2016 Rio de Janeiro|Raian Cardoso, da RECORD 15/04/2025 - 17h58 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h59 ) twitter

Mulher será encaminhada para o sistema prisional para cumprir pena Reprodução/ Polícia Civil

Uma mulher condenada por torturar os próprios filhos foi presa nesta terça-feira (15). Débora Jeane da Silva Ribeiro foi capturada em uma ação conjunta de agentes da 17ª DP (São Cristóvão) e da Polinter, no centro de Guapimirim, na Baixada Fluminense.

Segundo as investigações, os crimes ocorreram em 2016, quando as crianças tinham apenas 6 e 7 anos. A mãe usava cintos para espancar os filhos, queimava as crianças com ferro de passar roupa e obrigava as vítimas a ficarem de pé por longas horas.

Em um dos episódios, a filha desmaiou de exaustão e caiu no chão. A menina sofreu lesões.

De acordo com a delegada Márcia Beck, houve uma também negligência extrema. Ela afirmou que a mãe não cuidava da higiene dos filhos, que sofriam com infestações de piolhos e problemas de pele causados pela falta de asseio.

Na época, a Justiça retirou a guarda das crianças, que foram encaminhadas aos cuidados de terceiros. O processo seguiu na Justiça, e, na última segunda-feira (14), a ré foi condenada a 8 anos de prisão em regime fechado por crime de tortura.

A prisão foi coordenada pelos delegados Renato Bezerra de Carvalho, da Polinter, e Márcia Beck, da Delegacia de São Cristóvão. Segundo a Polícia Civil, a mulher será encaminhada ao sistema prisional na próxima quarta-feira (16), onde começará a cumprir pena.

