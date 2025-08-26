Mais de 10 kg de cocaína são apreendidos em embalagens de creatina no RJ Os veículos que transportavam a droga eram roubados e possuíam placas clonadas, segundo a polícia Rio de Janeiro|Do R7 26/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Droga estava escondida em dois carros Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Mais de 10 kg de cocaína foram apreendidos durante uma abordagem policial na avenida Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã desta terça-feira (26).

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil encontrou a droga em pacotes de suplementos de creatina que estavam escondidos em dois carros.

Os policiais ainda constataram que os veículos eram roubados e possuíam placas clonadas. Ambos os motoristas foram presos em flagrante.

A dupla saiu de Minas Gerais com destino à capital fluminense. Segundo a PRF, um dos presos confessou ter conhecimento do transporte da droga.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp