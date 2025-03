Mais de 5 mil animais são resgatados pelo Corpo de Bombeiros no RJ em 2025 Entre janeiro e março, os bombeiros já salvaram 1.200 cobras, 1.035 gambás e mais de 900 cães e gatos Rio de Janeiro|Do R7 15/03/2025 - 12h54 (Atualizado em 15/03/2025 - 13h04 ) twitter

Quase 25 mil animais foram resgatados no ano passado Divulgação/ Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro fez o resgate de mais de 5.200 animais em 2025. O número foi divulgado nesta sexta-feira (24), quando foi comemorado o Dia Nacional dos Animais.

Entre janeiro e março, os bombeiros já salvaram 1.200 cobras, 1.035 gambás e mais de 900 cães e gatos.

Segundo a corporação, os números aumentaram. No mesmo período do ano passado, foram registrados 5 mil salvamentos.

Ao todo, quase 25 mil animais precisaram ser resgatados em 2024 em ocorrência em áreas urbanas ou em ambientes de difícil acesso.

O número de salvamentos de animais aumentou em 2025 Divulgação/ Corpo de Bombeiros

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dados incluem os salvamentos realizados durante as chuvas históricas no Rio Grande do Sul.

“Cada resgate representa a importância da conscientização e do respeito à fauna, destacando a necessidade de preservar e proteger todas as espécies. Para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, toda vida importa!”, destacou a corporação por meio de nota.