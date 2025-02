Manutenção emergencial no Guandu deve afetar abastecimento de água no RJ A previsão é que o serviço seja realizado das 7h às 16h desta terça-feira (11); veja locais afetados Rio de Janeiro|Do R7 10/02/2025 - 18h40 (Atualizado em 10/02/2025 - 18h45 ) twitter

Manutenção será feita das 7h às 16h desta terça-feira (11), de acordo com a Cedae Reprodução/Record Rio

Uma manutenção emergencial no Sistema Guandu nesta terça-feira (11) deve impactar o fornecimento de água em partes da Baixada Fluminense e região metropolitana do Rio de Janeiro. A previsão é que o serviço seja realizado das 7h às 16h. O abastecimento deve ser regularizado em até 72 horas.

Segundo a Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos), a estação de tratamento funcionará com apenas 61% da capacidade devido ao reparo.

Por meio de nota, a empresa informou que as concessionárias responsáveis pela distribuição de água foram comunicadas.

Veja as regiões que podem ser afetadas de acordo com as concessionárias responsáveis:

‌



Águas do Rio:

Baixada Fluminense: Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti.

‌



Capital: Centro, Engenho da Rainha, Del Castilho, Higienópolis, Bonsucesso, Ilha do Governador, Rocha, Benfica, Riachuelo, Sampaio, São Francisco Xavier, Triagem, Manguinhos, Penha, Vila Kosmos e Penha Circular.

Rio+Saneamento: Bangu, Barra de Guaratiba, Campo dos Afonsos, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Gericinó, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Inhoaíba, Jardim Sulacap, Jabour, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pedra de Guaratiba, Realengo, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, Senador Vasconcelos, Sepetiba, Vila Kennedy e Vila Militar.

Iguá: Anil, Barra da Tijuca, Barra Olímpica, Camorim, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia, Gardênia Azul, Grumari, Itanhangá, Jacarepaguá, Joá, Pechincha, Praça Seca (parcialmente), Recreio dos Bandeirantes, Tanque, Taquara, Vargem Grande e Vargem Pequena.